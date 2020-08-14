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В четырех регионах Западной Сибири в выходные в ночные часы ожидаются заморозки

Днем же в субботу и воскресенье в Новосибирской, Омской, Томской областях и Республике Алтай синоптики прогнозируют до 25 градусов тепла
Описание
© Виктор Драчев/ТАСС

ТАСС, 14 августа. Резкое похолодание ожидается в субботу и воскресенье в Новосибирской, Омской, Томской областях и Республике Алтай, сообщают в пятницу Западно-Сибирское и Обь-Иртышское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Ночная температура в этих регионах опустится до +2... +4 градусов, а в Омской области в приземном слое ожидаются заморозки, которые могут представлять опасность для посевов.

"15 и 16 августа в Омской области ночью +5... +10 градусов, в приземном слое местами заморозки 0... -2 градуса", - сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В Новосибирскую и Томскую области и Республику Алтай похолодание придет 16 августа, когда температура ночью опустится до +2... +4 градусов. Днем во всех четырех регионах ожидается в выходные около +20... +25 градусов.

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РоссияАлтайНовосибирская областьОмская областьТомская область
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