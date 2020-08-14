Томские власти разрешили работу кафе, фудкортов и ресторанов

ТОМСК, 14 августа. Власти Томской области смягчили ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, и разрешили работать залам и помещениям заведений общественного питания в городах Томск и Северск после согласования с властями. Об этом ТАСС сообщила глава департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталия Забавнова.

"Залы и помещения заведений общепита в Томске и Северске могут возобновить работу после согласования уведомления, направленного на сайт работа.томск.рф. Соответствующее распоряжение в пятницу было опубликовано на сайте областной администрации", - сказала собеседница агентства. Забавнова уточнила, что также распоряжение позволяет заведениям общепита (после согласования) открыть летние веранды во всех районах области.

Собеседница агентства добавила, что работа кафе, фудкортов и ресторанов возобновляется с рядом ограничений из-за мер эпидемиологической безопасности. В частности, сотрудникам необходимо будет замерять температуру клиентов и не допускать посетителей с высокой температурой, а режим работы залов ограничен до 23:00. Кроме того, за один стол можно посадить только двух человек или семью из четырех человек, если будет представлено подтверждение, что они совместно проживают, например, штамп в паспорте с пропиской.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать 31 марта. Последний раз ограничения продлевались до 31 августа, но в июле их начали частично снимать. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды ряда заведений общепита в Томске и Северске, с 22 июля - автошколы, с 27 июля - музеи и парки аттракционов, а с 28 июля - фитнес-клубы и бассейны. Также 1 сентября состоятся торжественные линейки в школах региона.

По последним данным федерального оперштаба, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 4 885 человек, в том числе 45 - за минувшие сутки, 3 533 человека выздоровели, 51 пациент умер. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 20,9 млн человек, свыше 755 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 912 823 случая заражения, выздоровели 722 964 человека, умерли 15 498. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.