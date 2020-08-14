В Кузбассе более 1,5 тыс. военных провели учения со стрельбами из "Торнадо-Г" и "Ураганов"

ТАСС, 14 августа. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу и технику условного противника с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Ураган" в ходе финального этапа крупнейших учений ЦВО в Кемеровской области. Всего для итогового розыгрыша было задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"В ходе практический действий военнослужащие подразделений артиллерийской разведки, оснащенных комплексами "Зоопарк" и "Аистенок", обеспечили точными координатами целей расчеты РСЗО "Торнадо-Г", "Ураган" и "Мста-С", - говорится в сообщении.

Артиллеристы в свою очередь выполнили огневые задачи в составе разведывательно-огневого комплекса при маневренной обороне и поддержке наступающих подразделений. Всего в учениях было задействовано "более 1,5 тыс. военнослужащих подразделения реактивной и ствольной артиллерии Центрального военного округа".

В тексте указано, что на заключительном этапе учений в Кемеровской области были отработаны способы огневой поддержки, основанные на опыте ведения боевых действии вооруженных конфликтов современности: огневые коридоры, прочески и перекаты. Всего в финальном розыгрыше принимало участие более 300 единиц артиллерийского вооружения, средств артразведки, связи и беспилотной авиации.

Основной практический этап действий войск в Сибири прошел 14 августа на полигоне в Кемеровской области, также действия прошли на полигоне Донгуз в Оренбургской области под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. Крупнейшие в этом году двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники прошли с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.