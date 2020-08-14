На площадке "Усольехимпрома" устранили течь нефтепродуктов из законсервированной трубы

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Течь нефтепродукта с солевой водой устранили на промышленной площадке предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области, где в настоящее время ликвидируют накопленные за долгие годы работы завода опасные вещества. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба областного ГУ МЧС.

"Угрозы населенному пункту нет - до ближайшего жилого дома более одного километра. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, работавшие в защитных костюмах, установили хомут для прекращения течи. Территория обработана специальным пенным раствором", - цитирует пресс-служба врио начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко.

По информации ведомства, течь из скважины произошла из-за образовавшегося прорыва диаметром 10 мм на законсервированной "Усольехимпромом" трубе, которую ранее использовали для добычи соли. Жидкость в объеме около 200 литров вылилась в овраг. Оперативная группа, куда входят специалисты радиационной, химической, биологической защиты МЧС России, провела экспресс-тесты для уточнения состава жидкости и установила, что это остатки нефтепродукта с солевой водой.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промышленной площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.