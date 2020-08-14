Инфекционный корпус горбольницы в Братске сдадут в сентябре

ИРКУТСК, 14 августа./ТАСС/. Инфекционный корпус на 30 мест Братской городской больницы №5 в Иркутской области будет сдан в сентябре 2020 года, сообщил журналистам в пятницу врио главы региона Игорь Кобзев.

"Сейчас подрядчик проводит отделочные и инженерно-технические работы по монтажу систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, готовится к монтажу слаботочных сетей", - пояснил Кобзев.

Главным инвестором строительства выступила компания "РУСАЛ". Компания на собственные средства с нуля строит здание медицинского центра и полностью обеспечит его всем необходим оборудованием. С центром уже заключены договоры на подключение постоянного водо-, тепло-, электроснабжения будущего корпуса.

В новом корпусе смогут оказывать помощь при внебольничных пневмониях, больным с коронавирусом и при других инфекционных заболеваниях.

"Предварительно сдача объекта планировалась в самом конце августа, но была достигнута договоренность с подрядчиком об открытии корпуса 7 сентября", - сказал Кобзев.