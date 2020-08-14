Эксперт: стоимость гречки у производителей Алтая с начала года выросла на 31,2%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Стоимость гречки у производителей Алтайского края с начала 2020 года выросла на 31,2% и, по данным на 10 августа 2020 года, составила 50 тыс. 250 руб. за т против 38 тыс. 293 руб. за т на 1 января. Такие данные предоставила ТАСС заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

"Рост цены на потребительском рынке в июле обусловлен резким повышением стоимости гречневой крупы в начале месяца в звене производства", - пояснила она.

По данным Глазуновой, в первой декаде июля в Алтайском крае, являющемся крупнейшем производителем данной крупы, средняя цена гречки у производителей выросла до 52,9 тыс. руб. за т против 44,8 тыс. руб. за т на конец июня. Она отметила, что в этот период многие продавцы приостановили реализацию оставшихся запасов гречихи в ожидании дальнейшего повышения цен. "Причина - информация о возможной гибели части посевов из-за жары и засухи в Алтайском крае. Крупозаводы, не имевшие достаточных объемов сырья, вынуждены были закупать зерно по более высоким ценам", - отметила Глазунова.

Однако в дальнейшем, по ее словам, после опубликования Росстатом данных о расширении посевов гречихи в 2020 году, цены на нее начали снижаться, что отразилось и на ценах на гречневую крупу.

13 августа газета "Ведомости" написала о том, что средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 года, по данным Росстата, выросла более чем в 1,7 раза, до 87,1 руб. за 1 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар, сообщило издание.