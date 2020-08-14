Новосибирские власти готовы выделить 864,1 млн рублей на строительство поселковой школы

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области готовы выделить 864,1 млн рублей на строительство новой школы в поселке Восход, который находится на границе с Дзержинским районом Новосибирска. Информация областного управления капстроительства на аукцион по выбору подрядчика размещена на сайте госзакупок.

"Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 864 115 371, 51 руб. (восемьсот шестьдесят четыре миллиона сто пятнадцать тысяч триста семьдесят один рубль, 51 коп.). Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с исполнением обязательств по контракту", - говорится в документации.

Из проекта строительства следует, что "школа имеет сложную, но удобную планировку и четкое зонирование, где учащиеся разных возрастов занимаются в отдельных блоках". Учебное заведение построят до конца 2022 года, оно будет рассчитано 1 100 мест - на 44 класса по 25 учащихся. Здание площадью 18,8 тыс. кв. м будет состоять из трех блоков разной этажности в два, три и четыре этажа.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в июле сообщал, что новая, более вместительная школа необходима жителям поселка Восход и села Каменка. Действующая "Каменская средняя общеобразовательная школа № 44" перегружена: проектная мощность здания 1970 года постройки всего 320 мест. В 2020-2021 учебном году здесь в две смены будут обучать 870 детей. В здании школы также размещены две дошкольные группы на 58 воспитанников.

После ввода новой школы в эксплуатацию власти рассмотрят возможность реконструкции действующей школы № 44 под детский сад.

Поселок Восход и село Каменка расположены на границе с Дзержинским районом Новосибирска, где активно строят частные и многоквартирные жилые дома. На территории Каменского сельсовета проживает десять тысяч жителей, из которых 3,5 тыс. - дети.