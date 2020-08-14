На территории строящегося спортцентра в Кузбассе ликвидировали открытое горение

КЕМЕРОВО, 14 августа. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано на территории ледового дворца "Кузбасс" в Кемерове. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Ликвидировано открытое горение на площади 150 кв. метров. Ведется проливка и охлаждение конструкций. По оперативным данным, произошло возгорание строительных материалов. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Пожар возник в пятницу вечером. В тушении задействованы 10 единиц техники.

Ледовый дворец "Кузбасс" строится на берегу реки Томь рядом с будущей многофункциональной "Кузбасс-Ареной" на 6 тыс. зрителей, предназначенной для проведения матчей по волейболу, баскетболу и мини-футболу, соревнований по единоборствам, а также концертов. Дворец будет сдан к июлю 2021 года.