Пожар не повлияет на сроки строительства ледового дворца в Кемерове

КЕМЕРОВО, 14 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 150 кв. метров, возникший в пятницу в здании строящегося ледового дворца в Кемерове, не повлияет на сроки строительства объекта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

В пятницу вечером возгорание на площади 150 кв. метров произошло на территории строящегося ледового дворца в Кемерове. К настоящему моменту открытое возгорание ликвидировано.

"Во время проведения сварочных работ искра попала на подложку напольного покрытия первого этажа из пенопласта. Возгорание потушили оперативно прибывшие пожарные. Пострадавших нет. Конструкции здания не пострадали, происшествие на сроках строительства не скажется", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе холдинговой компании "СДС", в который входит компания-генпродячик, пожар произошел на складе утеплителя и к настоящему моменту уже потушен. "Устанавливаются причины [возгорания], работает специальная комиссия", - отметили в компании.

Ледовый дворец "Кузбасс" строится на берегу реки Томь рядом с будущей многофункциональной "Кузбасс-Ареной" на 6 тыс. зрителей, предназначенной для проведения матчей по волейболу, баскетболу и мини-футболу, соревнований по единоборствам, а также концертов. Дворец планируется сдать к июлю 2021 года. Генеральным подрядчиком строительства по итогам конкурсных торгов выбрана компания "СДС-Строй" (входит в состав холдинговой компании "СДС"), сумма контракта составила 7,6 млрд рублей.