Омские предприятия обяжут снижать выбросы при неблагоприятных метеоусловиях

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Омской области, где регулярно фиксируют загрязнение атмосферы, обяжут все предприятия, имеющие любые источники загрязняющих веществ - около 3,5 тыс. производств, снижать выбросы в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента России Владимира Путина, снизить выбросы на 22,5%.

"Сегодня 3,5 тыс. предприятий на территории Омска, которые выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества. <…> Необходимо обязать их соблюдать режим НМУ. Мы говорим о всех предприятиях без исключения, которые выбрасывают сегодня загрязняющие вещества в атмосферный воздух. <…> Мы должны понимать, какие они будут технологические линии выводить, останавливать или снижать производство при неблагоприятных метеоусловиях. Пока диалог получается больше односторонним - многие предприятия стараются уйти от этого обязательства", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова. По его словам, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Обь-Иртышский УГМС и омское Минприроды будут вести плановую работу по замеру загрязнения воздуха в санитарных зонах промышленных предприятий в период НМУ.

В пресс-службе правительства пояснили, что до недавнего времени введение режима НМУ подразумевало только организационные мероприятия, например, усиление контроля за соблюдением регламента работы оборудования. "В соответствии с приказом Минприроды РФ № 811 предприятия теперь обязаны разработать меры, непосредственно влияющие на снижение выбросов и предусматривающие ограничение, либо полный запрет отдельных производственных процессов вне зависимости от степени опасности неблагоприятных метеорологических условий", - уточнили в правительстве.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов добавил, что теперь предприятия должны составить производственные программы, которые обеспечат в зависимости от категории производства снижение на границе санитарно-защитной зоны концентрации вредных веществ от 15 до 60%. "Сегодня мы можем четко определить - является ли предприятие нарушителем в дни НМУ путем проведения замеров в контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки, - приводит слова министра пресс-служба. - Если обнаружено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, необходимо проверить на самом предприятии выполнение утвержденного плана. Если предприятие не составило плана или он не соответствует новым требованиям, значит, абсолютно точно является нарушителем".

За последние годы в Омской области значительно увеличилось количество безветренных дней, когда вредные вещества накапливаются в атмосфере. "Приведу статистику: если в 2015 году у нас было зафиксировано 69 дней с режимом НМУ, то в 2019 году - 95 дней, а по состоянию на сегодняшнюю дату с начала текущего года уже 96 дней с неблагоприятными метеоусловиями. Мы понимаем, что увеличивается количество дней и, соответственно, концентрация вредных веществ в воздухе тоже", - сказал Бурков, отметив, что это способствует оттоку населения из Омска.