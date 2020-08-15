Туристический кластер "Каракольские озера" на Алтае сможет принять гостей в 2025 году

ТАСС, 15 августа. Проект туристического кластера "Каракольские озера" в Республике Алтай будет реализован не ранее 2025 года - к этому моменту там смогут принимать гостей в комфортных условиях. Об этом в ответе на запрос ТАСС сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма региона.

"Реализация проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Каракольские озера" рассчитана до 2025 года, поэтому комфортное прибытие туристов на данной территории планируется не ранее этого периода", - сообщили в ведомстве.

Для строительства объектов инфраструктуры кластера между правительством республики и Федеральным агентством по туризму заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета региону на строительство первых трех этапов автодороги "Урлу-Аспак-Каракол". Всего предполагается шесть этапов строительства этой дороги общей протяженностью 46,9 км. В профильном министерстве отметили, что пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, не влияет на реализацию проекта - строительство дороги до озер ведется в штатном режиме. Также ведется поиск потенциальных инвесторов.

В сентябре 2018 года власти региона сообщали, что создание туристско-рекреационного кластера "Каракольские озера" со всесезонным горнолыжным комплексом потребует инвестиций в объеме 17 млрд рублей. На площадке рядом с озерами предполагалось создание горнолыжного курорта, средств размещения на 1,5 тыс. человек, строительство транспортной инфраструктуры - дороги до озер, электросетевого хозяйства и т. д. Создание туркластера поможет упорядочить "дикий" туризм.

Каракольские озера - группа из семи горных озер в живописном месте Горного Алтая, они пользуются большой популярностью у туристов, но инфраструктуры там нет. Туризм - одно из основных направлений экономики в Горном Алтае, он позволяет развивать и другие сферы - транспортную, торговую, сельское хозяйство. Более 2 млн туристов посещают Республику Алтай ежегодно.