В Новосибирской области задержали браконьеров за незаконный отстрел косуль

ТАСС, 15 августа. Полицейские в Новосибирской области задержали двух местных жителей, которые вели незаконную охоту на юго-западе региона и подозреваются в нелегальном отстреле косуль. О браконьерах в правоохранительные органы сообщили местные охотоведы, сообщается в субботу на официальном сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

"Сотрудники полиции обнаружили в нескольких километрах от села Кукарка места убоя и разделывания косуль, а также две неразделанные туши косуль. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемых в незаконной охоте. Было установлено, что подозреваемые, не имея специального разрешения, произвели отстрел четырех косуль в одном из охотничьих хозяйств", - говорится в сообщении.

Подозреваемые дали признательные показания, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства, с причинением крупного ущерба").