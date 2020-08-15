Уголовное дело возбудили из-за невыплаты зарплат на мелькомбинате в Алтайском крае

ТАСС, 15 августа. Прокуратура Алтайского края добилась погашения более 3,8 млн рублей задолженности по зарплате перед работникам филиала "Новосибирского мелькомбината" в Бийске, которые не получали деньги с начала года. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

"Установлено, что акционерное общество "Новосибирский мелькомбинат" не выплатило заработную плату 84 работникам за период с января по май 2020 года в размере более 3,8 млн рублей. В результате принятых мер реагирования работникам зерноперерабатывающей компании выплачена задолженность по заработной плате. По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев")", - говорится в сообщении.

Прокуратура также возбудила два административных дела о невыплате зарплат в отношении управляющей компании мелькомбината - АО "Сила Сибири". Трудовая инспекция признала компанию виновной в правонарушениях. Руководителю организации внесено представление.