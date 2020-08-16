Московская площадь с набережной у Томи появится в Кемерове к июню 2021 года

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Подрядчики в Кемерове к июню 2021 года обустроят на берегу реки Томь новое общественное пространство для массовых мероприятий - Московскую площадь с набережной, которая станет основной площадкой для торжеств по случаю 300-летия Кузбасса. Стоимость объектов предварительно оценивается в 1,85 мрлд рублей, сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.

"По данным администрации города Кемерово, ведутся подготовительные работы на объекте строительства "Московская площадь". I этап строительства - площадь для массовых мероприятий. Предварительная стоимость строительства первого этапа объекта составит 1 550 млн рублей. Также ведутся подготовительные работы на объекте строительства "Набережная р. Томь вдоль Московской площади". Предварительная стоимость строительства объекта составит 300 млн рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию (по обоим объектам) - июнь 2021 года", - говорится в тексте ответа на запрос.

Источники финансирования работ власти не уточняют. Проектом благоустройства площади предусмотрено строительство декоративных входных групп - аркад, символизирующих название площади. На набережной будут благоустроены велосипедные дорожки, зоны отдыха, видовые площадки. "Набережная предусматривает строительство нижнего затопляемого уровня, обеспечивающего безопасный спуск к воде", - уточняется в ответе.

Новая Московская площадь расположится на левом берегу реки Томь в районе Притомского проспекта, где ранее был дикий пляж и поросли кустарников. Сейчас площадку разровняли и расчистили. Рядом с будущей площадью активно ведутся работы по строительству двух новых спортивных объектов: ледовую арену "Кузбасс" на 6 тыс. зрителей сдадут к середине 2021 года, многофункциональную "Кузбасс-Арену" с бассейном введут чуть позднее - в 2022 году.

О 300-летии Кузбасса

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Годом ранее учеными были найдены документы, которые указывают на открытие первых месторождений угля на территории области в 1721 году. В Российской академии наук уверены, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна.

Власти Кузбасса намерены начать праздничные мероприятия в честь 300-летия региона уже в сентябре текущего года и провести их по всей стране, чтобы познакомить жителей регионов РФ с историей одного из главных промышленных регионов страны. Основные праздничные мероприятия в честь 300-летия Кузбасса пройдут 6 июля 2021 года в Кемерове.