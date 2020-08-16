На участке ЧП в шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе частично остановили добычу

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Шахта "Ерунаковская-8" в Новокузнецке, где днем в субботу произошло обрушение горной породы и пострадали четверо горняков, частично остановила добычу на аварийном участке. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в департаменте угольной промышленности Кузбасса.

"Добыча на участке остановлена, идет расследование", - рассказали в департаменте.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту происшествия на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецке, где днем в субботу произошло обрушение горной массы, в результате чего пострадали четверо горнорабочих. По данным источника ТАСС в оперативных службах, один из пострадавших позднее умер, остальных медики госпитализировали, в том числе двоих в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По факту обрушения породы прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По данным Распадской угольной компании, которая управляет шахтой, порода обрушилась "в результате сейсмического события". При этом информацию о частичной остановке добычи и гибели одного из горняков в компании ТАСС не подтвердили.

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Она находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Проектная мощность шахты - 2,5 млн тонн коксующегося угля в год, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн тонн.