Шахта "Ерунаковая-8" полностью остановила добычу после обрушения

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Горные работы полностью приостановили на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецке, где днем в субботу произошло обрушение горной породы, трое горняков получили травмы и один погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Распадской угольной компании.

Ранее региональный департамент угольной промышленности сообщал, что добычу приостановили только на аварийном участке.

"В настоящее время все горные работы на шахте "Ерунаковская-8" приостановлены", - сказали в компании.

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту происшествия на шахте, где пострадали четверо горнорабочих. По данным источника ТАСС в оперативных службах, один из пострадавших позднее умер, остальных медики госпитализировали, в том числе двоих в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По данным Распадской угольной компании, порода обрушилась "в результате сейсмического события".

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Она находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Проектная мощность шахты - 2,5 млн тонн коксующегося угля в год, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн тонн.