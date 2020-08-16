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Распадская угольная компания окажет помощь семье погибшего на "Ерунаковской-8" горняка

Лечение троих пострадавших также на контроле у компании

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Распадская угольная компания, которая управляет шахтой "Ерунаковская-8", где произошло обрушение горной породы, подтвердила гибель одного из шахтеров при происшествии. Семье погибшего выплатят компенсацию, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе компании.

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"В результате происшествия четыре работника предприятия пострадали, позже один из них скончался. Семье погибшего будут произведены все необходимые выплаты. Лечение остальных пострадавших на контроле у компании", - сообщили в пресс-службе.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту происшествия на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецке, где днем в субботу произошло обрушение горной массы, в результате чего пострадали четверо горнорабочих. Трое из них госпитализированы с травмами средней, тяжелой и крайне тяжелой степени.

По факту обрушения породы прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По данным Распадской угольной компании, порода обрушилась "в результате сейсмического события". В настоящей момент все горные работы на шахте полностью остановлены.

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Она находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Проектная мощность шахты - 2,5 млн тонн коксующегося угля в год, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн тонн.

Теги
РоссияКемеровская область
Шахта "Ерунаковая-8" полностью остановила добычу после обрушения
После инцидента на шахте, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, возбудили дело
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