Деятельность золотодобытчиков в Хакасии проверяют из-за загрязнения рек

ТАСС, 17 августа. Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора проверит деятельность золотодобывающей компании "Ойна" в Хакасии из-за загрязнения рек на юге Хакасии, сообщил ТАСС координатор проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) России "Люди - природе" Александр Колотов. По данным правительства республики, в них превышено содержание меди, железа и нефтепродуктов более чем в 5 раз.

В июне экологи с помощью спутникового мониторинга зафиксировали ниже мест золотодобычи загрязнение реки Малый Кизас протяженностью более 12 км до места ее впадения в реку Малый Абакан, протекающую по территории государственного заповедника "Хакасский", и реки Кизас с притоками до впадения в реку Абакан, крупнейший приток Енисея. Протяженность этого загрязнения превысила 14 км.

"Анализ представленных результатов (протоколы анализа проб природной воды) свидетельствуют о наличии угрозы причинения вреда объектам окружающей среды в результате деятельности артели старателей "Ойна" по добыче россыпного золота. В настоящее время управлением <...> готовятся материалы для согласования с органами прокуратуры проведения в отношении артели старателей "Ойна" внеплановой выездной проверки", - говорится в ответе Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора на обращение руководителя проекта Александра Колотова. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По данным Минприроды Хакасии, в реке Малый Кизас более чем в 5,3 раза превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) меди, в 3,6 - нефтепродуктов, в 1,6 - железа. Также специалисты Минприроды обнаружили превышение ПДК меди, нефтепродуктов и железа в некоторых случаях в 6 раз, в реках Балыксу, Изасе, Черном Июсе, Малом Черном Июсе, Андате, Бобровой, ручье Крутом. В 2019 году, по данным Минприроды республики, замеры содержания вредных веществ в этих реках не проводили.

Комментарий компании ТАСС рассчитывает получить позднее.

Артель старателей "Ойна" занимается добычей россыпного золота на месторождениях в Туве и Хакасии. По данным сайта компании, в 2012 году предприятие добыло 949 кг золота.

О проблеме добычи россыпного золота

Технология добычи россыпного золота наносит непоправимый ущерб экосистеме рек, сообщил ТАСС руководитель региональной группы общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков. Добыча золота на реках нарушает русло, негативно воздействует на речные экосистемы, на водные биоресурсы, неизбежно загрязнет также реки ниже по течению.

Даже при учете соблюдения всех экологических и законодательных норм взвешенные частицы загрязняют воду. Этот способ золотодобычи также провоцирует вырубку пойменного леса. Чтобы отвести русло реки, нужно вырубить под него просеку и прорыть канаву. Из-за изменений экосистем нарушаются пути миграции хариуса, тайменя и других ценных пород рыб.

Летом 2020 года Роснедра после обращения властей Кузбасса временно приостановили выдачу лицензий по упрощенному заявительному принципу на добычу россыпного золота на территории Кемеровской области из-за загрязнения рек на протяжении нескольких лет на севере области.