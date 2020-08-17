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Пандемия COVID-19

Детские сады Новосибирска возобновили работу

В регионе также возобновят оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризаций

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Детские сады Новосибирска возобновили работу в обычном режиме, сняты ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"С сегодняшнего дня начали работу детские сады. Из 242 детских садов 214 принимают детей в обычном режиме", - сказал Локоть. Остальные детские сады находятся на ремонте.

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По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, на текущей неделе возобновляется оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризаций.

С 11 августа баням, бассейнам и предприятиям общественного питания в Новосибирской области разрешено возобновить работу. Официальные спортивные соревнования без зрителей проводятся с 1 августа. По состоянию на 16 августа в регионе зафиксировано 10,6 тысяч случав коронавируса, умерли 312 человек.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия COVID-19
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