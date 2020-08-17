В Иркутской области за рубеж незаконно отправили более 25 тыс. кубометров пиломатериалов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно отправила за рубеж более 25 тыс. кубометров пиломатериалов на 200 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали у частных лиц крупные партии древесины, перерабатывали ее в пиломатериал и направляли за границу, предоставляя в таможенные органы РФ недостоверные сведения о приобретении леса. Фигуранты незаконно направили за рубеж более 25 000 кубических метров пиломатериала, заработав на этом свыше 200 миллионов рублей", - сказала она.

По ее словам, в мае и августе этого года возбуждены три уголовных дела по 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов").

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. При проведении обысков по местам их проживания и на пунктах отгрузки товара обнаружены и изъяты компьютерная техника, а также документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела", - заключила Волк.