В Иркутской области популяционный иммунитет к коронавирусу находится на уровне 5,8%

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Массовое тестирование населения Иркутской области с целью изучения популяционного иммунитета к новому коронавирусу показало, что антитела к нему имеют 5,8% жителей региона. Об этом в понедельник сообщил журналистам директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов.

"Коллективный иммунитет к вирусу SARS-Cov-2 (новый коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19 - прим. ТАСС) совокупного населения Иркутской области составил 5,8%. Этот показатель ниже, чем в некоторых центральных регионах, что объяснимо, так как у нас пик инфекционного процесса пришелся на конец июня. И когда мы проводили исследования, еще не у всех сформировался иммунитет. Видимо, в сентябре он будет выше", - сказал Балахонов.

Исследование проводилось с 23 июня по 19 июля. У 2 674 волонтеров семи возрастных групп была взята кровь для тестирования. У 154 участников, или 5,8% был выявлен иммунитет к вирусу. Балахонов пояснил, что этот показатель экстраполируется на все население Иркутской области, которое составляет почти 2,4 млн человек. "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для проведения такого рода исследований проводила статистический анализ, на какое количество населения можно экстраполировать случайные выборки. Конечно, это относительный показатель, но он экстраполируется в соответствии с рекомендованными ВОЗ параметрами", - пояснил директор института.

По его словам, показатель 5,8% низкий и говорит о том, что эпидемический процесс находится в развитии, а формирование иммунитета у жителей еще идет. Об окончании эпидемического процесса можно будет говорить, когда иммунитет к вирусу появится у 60-70% населения.

Наибольшее число участников исследования с иммунитетом к новому коронавирусу в Иркутской области выявили среди подростков 14-17 лет - 13,8%. Меньше всего - среди детей в возрасте 7-13 лет, в этой категории участников лишь 3,1% имели антитела. Также было установлено, что в Приангарье 81,2% носителей вируса не имеют симптомов заражения.

В Иркутской области, по данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, подтверждено 15 664 случая заражения, прирост за последние сутки составил 108 человек. В регионе за время пандемии 12 708 человек выздоровели, 173 умерли.

Об исследовании

Оценка популяционного иммунитета - это программа Роспотребнадзора, в которой на сегодняшний день задействованы 26 регионов России. Санкт-Петербургский НИИ имени Пастера выступил разработчиком алгоритма исследования. В каждом из субъектов в среднем обследовались около 3 тыс. добровольцев, выборка производилась в семи возрастных группах. Например, в Ленинградской области исследование показало, что иммунитет к новому коронавирусу имеет около 20% жителей, в Подмосковье - 20,5%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что популяционный иммунитет к коронавирусу в десяти регионах России составляет от 17% до 28%.

Второй этап исследования популяционного иммунитета запланирован на конец августа - начало сентября.