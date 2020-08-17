Неизвестный сообщил о "минировании" 12 судов в Омской области

ОМСК, 17 августа. /ТАСС/. Двенадцать судов Омской области эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании". Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня поступили сообщения о "минировании", в настоящий момент это 12 судов", - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь Омского областного суда Алена Учайкина подтвердила ТАСС факт поступления такой информации. "Да, нас тоже "заминировали", мы эвакуированы", - сказала она.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов в самолетах. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.