Бывший замглавы Театра сатиры стал директором новосибирской филармонии

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель директора Московского академического театра сатиры пятидесятилетний Александр Бочарников назначен генеральным директором крупнейшей в России Новосибирской государственной филармонии, сообщила в понедельник журналистам министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

"Позвольте представить вам генерального директора Новосибирской государственной филармонии Бочарникова Александра Сергеевича. Сегодня подписан контракт", - сказала Ярославцева.

Бочарников ранее работал главным администратором оркестра ГТРК Новосибирск, главным администратором и заместителем директора в Новосибирском молодежном театре "Глобус". После переезда в Москву с 2006 года занимал должность заместителя директора по работе со зрителями в Театре Сатиры.

По словам Ярославцевой, новосибирская филармония к 2022 году должна будет увеличить количество проводимых концертов в два раза. Организации также необходимо проводить культурные мероприятия и в отдаленных районах Новосибирска, и в других городах и селах области.

14 августа об уходе с поста директора новосибирской филармонии сообщил заявил Бейбит Мухамедин, возглавлявший организацию с 2016 года. Причину своего ухода он не пояснил. Мухамедин был назначен на пост гендиректора новосибирской филармонии после скандального увольнения Татьяны Людмилиной, которое экс-министр культуры региона Игорь Решетников объяснял тем, что Людмилина не смогла наладить отношения с коллективом. Сама Людмилина заявляла, что провела с министром культуры области долгую беседу, в ходе которой узнать причины увольнения ей так и не удалось.

Новосибирская государственная филармония существует с 1937 года, считается крупнейшей в стране. Филармония известна рядом крупных международных фестивалей, среди которых - Международный рождественский фестиваль искусств, Транссибирский арт-фестиваль, Sib Jazz Fest. Филармонический камерный оркестр, в составе которого 22 музыканта, - известен своей скрипичной школой. В последнее десятилетие оркестр является единственным региональным коллективом, который регулярно выезжает за рубеж с гастрольной программой.