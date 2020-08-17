Претенденты на пост главы Иркутской области представили кандидатуры для Совета Федерации

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Кандидаты в губернаторы Иркутской области представили в облизбирком кандидатуры представителей от региона в Совете Федерации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба облизбирома.

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого региона: один от законодательного и один от исполнительного органов власти. Представителем Законодательного собрания Иркутской области в Совете Федерации является экс-председатель областного парламента Сергей Брилка. Второй сенатор - Вячеслав Мархаев - был назначен предыдущим губернатором Сергеем Левченко. Новый глава региона должен будет назначить своего представителя.

"Все пять кандидатов в губернаторы Иркутской области представили в облизбирком списки из трех кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кандидат в губернаторы от ЛДПР Андрей Духовников предложил кандидатуры трех представителей коммерческих компаний, двое из которых - Георгий Любенков и Олег Попов - также являются депутатами заксобрания. В списке Ларисы Егоровой, выдвинутой "Справедливой Россией", значатся двое представителей иркутских вузов и пенсионер. Самовыдвиженец и врио губернатора Игорь Кобзев представил кандидатуры депутата Госдумы Андрея Чернышева, вице-спикера заксобрания Кузьму Алдарова и главного врача городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова.

Кандидат от КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости) Геннадий Щадов предложил в Совет Федерации двух пенсионеров и доцента кафедры автоматизации и управления Иркутского национального исследовательского технического университета Ильдуса Галяутдинова. Михаил Щапов, выдвинутый КПРФ, в список кандидатур в Совет Федерации, включил экс-губернатора Сергея Левченко, действующего сенатора Вячеслава Мархаева, генерального директора Усольского свинокомплекса Илью Сумарокова.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области объявлены в связи с тем, что 12 декабря 2019 года ушел в отставку коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России. Выборы губернатора Иркутской области будут проходить в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. ЦИК России 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.