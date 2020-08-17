В Красноярском крае за выходные потушили лесные пожары на 1,1 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. Лесные пожары на более чем 1,1 тыс. га потушили в Красноярском крае за выходные. Об этом в понедельник сообщило министерство лесного хозяйства региона.

"За минувшие выходные лесопожарные формирования в крае ликвидировали 13 пожаров на площади более 1,1 тыс. га. Очаги возгораний зафиксированы в Богучанском, Кежемском, Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Северо-Енисейском районах. В тушении были задействованы более 1000 человек и 84 единицы техники", - сообщили в Минлесхозе.

По оперативной сводке Лесопожарного центра на 15:00 (11:00 мск) понедельника в регионе действуют 49 пожаров на почти 25 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. В Богучанском районе на тушении крупных пожаров продолжает работать вертолет Ми-8 МТВ с водосливным устройством. Cпециалисты федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" проводят взрывные работы для прокладки минерализованных полос.

В лесах Кежемского и Богучанского районов края действует режим ЧС. Доступ людей в леса ограничен.