Новосибирский поселок Краснообск исключили из перечня объектов культурного наследия

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области исключила рабочий поселок Краснообск из перечня выявленных объектов культурного наследия меньше чем через месяц после даты добавления в список. Территория имела статус достопримечательного места "Научный городок Сибирского отделения ВАСХНИЛ" (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина - прим. ТАСС). Приказ за подписью начальника инспекции Елены Медведевой опубликован в понедельник на сайте ведомства.

"Отменить приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 27.07.2020 № 173 "О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия , расположенных на территории Новосибирской области, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия - достопримечательное место "Научный городок СО ВАСХНИЛ", - расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск", - говорится в сообщении.

В документе уточняется, что поселок внесли в перечень из-за технических ошибок, допущенных при подготовке проекта особенностей выявленного объекта культурного наследия.

Как сообщала ТАСС Медведева, 27 июля инспекция включила часть поселка Краснообск, в том числе лесопарк имени академика Синягина, дендропарк, часть застроенной территории поселка, в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Краснообск - самое крупное муниципальное образование Новосибирского района, расположенное в западной части Новосибирской области в 23 километрах от Новосибирска. Поселок был создан в 1970 году как место жительства научных сотрудников Сибирского отделения ВАСХНИЛ. Численность населения, согласно данным администрации поселка, составляет 26,8 тыс. человек.