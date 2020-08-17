В трех районах Омской области из-за птичьего гриппа ввели режим ЧС и карантин

ОМСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Омской области ввели режим ЧС и карантин на территории Полтавского, Крутинского и Нижнеомского районов, где были выявлены три очага птичьего гриппа, сообщил в понедельник журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. В 106 личных подсобных хозяйствах было отчуждено почти 2 тыс. голов птиц, за которые их владельцы позднее получат компенсацию.

"Первый очаг птичьего гриппа был выявлен 12 августа в Полтавском районе. Сегодня у нас три территории - Полтавский, Крутинский и Нижнеомский районы, где уже объявлен режим ЧС и карантин", - сказал Дрофа.

По его словам, 15 августа в 106 личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) была отчуждена 1 841 птица общим весом около 3,5 тонн. Цена, по которой будет компенсироваться ущерб владельцам птиц, еще устанавливается, выплаты будут произведены после окончания карантина, срок которого составит не менее 21 дня с момента выявления последнего случая заболевания. "Сегодня птица уже набрала товарный вес, свою ценность, поэтому население не понесет ущерб", - отметил министр.

Борьба с птичьим гриппом

Начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко уточнил ТАСС, что в регионе зарегистрированы три очага птичьего гриппа. Источником заражения стали дикие водоплавающие птицы. "Очаги возникли там, где происходил выгул домашней птицы в водоемах, где гнездится и размножается дикая перелетная птица. Мы проводим информирование во всех районах, что такие контакты необходимо исключить", - рассказал Плащенко.

Способствовала распространению вируса птичьего гриппа и аномально теплая весна в регионе, отметил журналистам руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов. "Водоплавающая птица смогла вывести по два выводка, птиц стало значительно больше, что способствовало распространению гриппа", - сказал он.

По словам Плащенко, синантропные (живущие рядом с человеком - прим. ТАСС) виды птиц редко являются источником распространения птичьего гриппа, поэтому угроза заражения значительно сократится с отлетом водоплавающей птицы осенью на юг. Также рассматривается вопрос о вакцинации домашней птицы, которая уже проводилась в регионе с 2005-го по 2010 год после вспышки в регионе птичьего гриппа в 2005 году.

Дрофа рассказал ТАСС, что птицеводство имеет огромное значение для населения сельских районов Омской области. "В личных подсобных хозяйствах Омской области содержится до 10 млн голов домашней птиц, многие содержат по 50-100 голов. Это обеспечение семей едой, для многих это и дополнительный заработок", - отметил министр.

О птичьем гриппе

Грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.