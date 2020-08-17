Власти Кузбасса отменили двухнедельную изоляцию для всех прибывающих в регион

КЕМЕРОВО, 17 августа. /ТАСС/. Власти Кузбасса закрыли контрольно-пропускные пункты на границах региона и отменили требование об обязательной 14-дневной изоляции для всех пребывающих из-за пределов региона граждан. Жители соседних субъектов теперь смогут приезжать на отдых в Кузбасс, сообщается в понедельник на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

"Обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в Кузбасс из других регионов России отменяется с 17 августа. <...> Прекращается также работа контрольно-пропускных пунктов, организованных на въездах в Кузбасс. Межрегиональное автобусное и железнодорожное сообщение восстанавливается в обычном режиме, включая движение электропоездов "Тайга - Томск" и "Новокузнецк - Новосибирск", - говорится в сообщении.

После отмены обязательной изоляции гостиницы и туристические комплексы Кузбасса теперь смогут размещать отдыхающих из других регионов, ранее они принимали только жителей Кемеровской области.

Требование об обязательном 14-дневном карантине для всех прибывающих в Кузбасс власти региона ввели в середине апреля в связи с распространением коронавируса. С 5 июля изоляцию отменили для прибывающих в Кузбасс из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи, для остальных территорий продолжали действовать ограничения.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе на сегодня зарегистрировано 5 215 случаев заражения коронавирусом, в том числе 96 за последние сутки; 37 заразившихся умерли, 3 499 выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков.