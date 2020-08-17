На Алтае соцподдержку получают менее четверти людей с доходом ниже прожиточного минимума

БАРНАУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Социальные выплаты в Алтайском крае из 410 тыс. граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума, получают чуть более 98 тыс. человек. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

"В реестре граждан, чьи семьи признаны малоимущими, с доходами ниже прожиточного минимума, на сегодня в Алтайском крае 98 тыс. 346, это официальный статус, который признан, и люди получают соответствующие меры соцподдержки. <...> Число этих граждан значительно больше", - сказала Оськина.

По словам начальника управления края по труду и занятости населения Надежды Капура, по итогам 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума достигло 410 тыс. 300 человек, включая детей и пенсионеров. Наиболее бедное население проживает в сельской местности, это более 77%, к таким малоимущим относятся семьи с детьми - более 88% в структуре населения с доходами ниже прожиточного минимума. Капура отметила, что доля работающих бедных снизилась из-за темпов роста зарплаты, правительственных мероприятий, специальных программ. Так, за последние десять лет уровень бедности снизился с 23,9% в 2010 до 17,6% в 2019 году.

Капура пояснила, что в крае для решения проблемы бедности начата реализация региональной программы по снижению доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - она была принята 14 августа 2020 года. У нее две задачи: снижение уровня бедности в два раза к 2030 году по сравнению с показателями 2017 года и обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Всего в программе 67 мероприятий - они будут корректироваться и дорабатываться в зависимости от ситуации.

"Мероприятия программы выстроены не только на решение конкретных ситуаций малообеспеченных граждан, но и направлены на рост благосостояния населения, в том числе - за счет поддержки инвестпроектов, привлечение инвесторов, содействие занятости и самозанятости, установление регионального МРОТ, и этому в целом подчинена программа развития края", - отметила Капура.

По словам Оськиной, в части поддержки будет использоваться соцконтракт. В частности, одиноких мам будут приглашать в органы соцзащты и предлагать соцконтракт, который позволит изменить профессию, открыть ИП. По словам Оськиной, на реализацию мероприятий соцконтракта в крае будет направлено 244 млн рублей из федерального бюджета и 2,4 млн - из краевого бюджета.