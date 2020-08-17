Новосибирский суд отказался восстановить на службе экс-начальника участковых

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Калининский районный суд Новосибирска отказал в восстановлении в должности бывшему начальнику службы участковых полицейских Новосибирска Елене Устиновой, уволенной после проверки аудиозаписи с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение людей на улице в период самоизоляции, говорится в сообщении на сайте суда.

"17 августа рассмотрено гражданское дело по иску Устиновой Елены Александровны к ГУ МВД России по Новосибирской области о признании приказа незаконным, восстановлении на работе, взыскании денежного содержания за период вынужденного прогула, компенсации морального вреда. В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме", - говорится в сообщении.

Решение суда в законную силу не вступило. Устинова подала иск 1 июня, с требованием признать незаконным ее увольнение со службы в органах внутренних дел, восстановить на службе в прежней должности и звании, а также взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

В апреле в сети была опубликована аудиозапись с обращенными к участковым инспекторам приказами набрать определенное количество штрафов, выписанных гражданам за нахождение на улице в период самоизоляции. Сообщалось, что голос на записи мог принадлежать Устиновой. ГУ МВД по региону провел по данному факту проверку, по итогам которой Устинова была уволена. Позднее рапорт с просьбой об увольнении подал начальник регионального главка Юрий Стерликов, официально он освобожден от должности 2 июня.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 927 745 случаев заражения, выздоровел 736 101 человек, умерли 15 740. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.