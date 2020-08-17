Совет директоров "Распадской" 20 августа обсудит вопрос о дивидендах за I полугодие

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Распадской" обсудит на заседании 20 августа рекомендации по размеру дивидендов за первое полугодие 2020 года, следует из сообщения компании.

Также в повестку дня включен, в частности, вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров.

В мае сообщалось, что акционеры "Распадской" утвердили выплату дивидендов за 2019 год из расчета 2,83 рубля на акцию, а общая сумма финальных дивидендов составила около 1,9 млрд рублей (около 25 млн долларов).

Дивидендная политика "Распадской", принятая в марте 2019 года, предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50 млн долларов в год двумя траншами - по результатам первого полугодия и по итогам финансового года. При этом совет директоров может рекомендовать увеличить выплаты, ориентируясь на финансовые показатели компании и другие факторы. Дивиденды не будут выплачиваться, если отношение чистого долга к EBITDA превысит 2x.

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

Основным акционером компании "Распадская" является Evraz (доля более 90%).