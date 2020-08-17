Сообщения о "минировании" 12 судов в Омской области оказались ложными

ОМСК, 17 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы не обнаружили опасных предметов в ходе проверок, проведенных в двенадцати судах Омской области после поступивших сообщений о "минировании". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"По завершению проверок предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В понедельник 12 судов Омской области были эвакуированы из-за поступивших сообщений о "минировании".

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов в самолетах. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.