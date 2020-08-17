В Красноярском крае по информации о загрязнении реки Чулым начали проверку

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку информации о загрязнении реки Чулым на западе Красноярского края. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры края.

"Прокуратурой края организована проверка по размещенным в средствах массовой информации сведениям о загрязнении реки Чулым в районе с. Новобирилюссы. В ходе проверки прокуратурой Бирилюсского района с участием специалистов Енисейского территориального управления Росрыболовства будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении.

По сообщению местных СМИ, рыбаки в Новобирилюссах обнаружили в реке пятна необычного бирюзового и темно-зеленого цвета. Они сообщили об этом краевое министерство экологии и рационального природопользования.

В прокуратуре уточнили ТАСС, что в ходе проверки будут установлены причины произошедшего, а также наступившие последствия для окружающей среды. Для отбора проб привлечены специалисты Росприроднадзора и Росрыболовства, а также лаборатория Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ).

В министерстве экологии и рационального природопользования региона сообщили ТАСС, что сообщение о пятнах в Чулыме в ведомство поступили по горячей линии. Река относится к объектам федерального контроля, поэтому информация была передана в Росприроднадзор.

Чулым - правый приток Оби, протекает по территории Хакасии, Красноярского края и Томской области.