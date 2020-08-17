Суд приостановил работу установки завода, загрязнявшего атмосферу Омска

ОМСК, 17 августа. /ТАСС/. Омский районный суд Омской области вынес решение о приостановке на три месяца работы установки асфальтобетонного завода, в выбросах которого в атмосферу было зафиксировано 46-кратное превышение нормы содержания бензопирена. Как сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), работа агрегата остановлена, он опечатан.

"На основании решения суда судебные приставы УФССП России по Омской области приостановили деятельность асфальтосмесительной установки, оказывавшей негативное влияние на состояние атмосферного воздуха", - сказали в пресс-службе. Установка не будет эксплуатироваться в течение 90 суток. "В целях соблюдения решения суда пусковой механизм агрегата опечатан", - отметили в пресс-службе. В ведомстве ТАСС уточнили, что сам завод продолжает работать, решение суда касалось только одной из четырех установок.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха) по факту загрязнения атмосферы города заводом. По мнению следователей, выявленные на предприятия нарушения создавали прямую угрозу здоровью жителей Омска.

Деятельность асфальтобетонного завода уже приостанавливалась в 2019 году из-за нарушений природоохранного законодательства, однако в этом году ситуация с выбросами в атмосферу не изменилась. 18 июня Росприроднадзор в ходе внеплановой проверки повторно выявил нарушения правил эксплуатации установок очистки газа на заводе, 20 июня передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска выявила в зоне влияния завода превышение в 1,5 раза ПДК по взвешенным частицам.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.