В Красноярске со складов изъяли 50 тыс. литров контрафактного алкоголя

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Полиция в Красноярске обнаружила склады с линиями по производству контрафактного алкоголя, изъято более 50 тысяч литров продукции. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские в Красноярске обнаружили два подпольных склада с линиями по производству и упаковке алкоголя. В обоих случаях алкоголь производили без необходимых документов.

"Полицейские изъяли из незаконного оборота более 50 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Предварительно установлено, что подозреваемый использовал на этикетках своей продукции маркировку существующих коктейлей. Несколько названий в маркетинговых целях придумал сам", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве алкогольной продукции.