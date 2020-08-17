На строительство четвертого моста в Новосибирске выделят дополнительные 6 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Около 6 млрд рублей из федерального бюджета дополнительно направят на строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске стоимостью около 40 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергея Ставицкого.

"Как сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, федеральные средства в объеме 6 млрд рублей будут направлены на реализацию мероприятий по строительству мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской Новосибирска", - говорится в сообщении.

Дополнительно 2,3 млрд рублей направят на реконструкцию дороги Новосибирск - Кочки - Павлодар, на строительство дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории многофункциональной ледовой арены. Более 2 млрд рублей выделят Новосибирску и Искитиму в виде субсидий. Объем финансирования по госпрограммы развития автодорог на 2020 год составит 27,7 млрд рублей.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией (СКК) в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов транспортной инфраструктуры превысит 5 км.

Ожидается, что при общей смете проекта примерно в 40 млрд рублей из федерального бюджета на строительные работы выделят 26 млрд, около 3,8 млрд на подготовку площадки пойдет из бюджета региона, остальное - средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.

Начальник ГКУ НСО "Мост" (организация создана правительством региона для реализации проекта - прим. ТАСС) Юрий Алексеевский сообщал, что для строительства моста будет установлено 13 опор, стоимость этапа строительства непосредственно самого моста составит 7,5 млрд рублей. Данный этап планируют завершить в 2022 году. Протяженность моста будет 1,5 км.