СК закрыл дело о картельном сговоре шести томских медицинских организаций

ТОМСК, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Томской области закрыли уголовное дело по статье об ограничении конкуренции, которое возбудили по материалам регионального УФАС, якобы раскрывшего картельный сговор между шестью томскими медицинскими организациями. При этом материалы дела были переданы в полицию для проверки - следователи усмотрели признаки преступления по статье УК РФ "Мошенничество", сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Дело по 178-й статье УК РФ о картельном сговоре закрыто. [Состав преступления] не усматривается в действии должностных лиц", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что сотрудниками следственного управления по региону при расследовании дела о картельном сговоре были найдены признаки преступления по статье УК РФ "Мошенничество". Они передали материалы дела для организации доследственной проверки коллегам из УМВД по Томской области.

Ранее управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области сообщало, что раскрыло картельный сговор между шестью томскими компаниями (три из которых ликвидированы в 2018 году), заработавшими на госзакупках расходных медицинских материалов, медицинских инструментов, изделий медицинского назначения, медицинской техники, медицинского оборудования, медицинской мебели около 1,3 млрд рублей в период с 2014 по 2017 год. На основании материалов УФАС, сотрудники УФСБ и СУ СКР по Томской области провели обыски в офисах предполагаемых участников картельного сговора - ООО "ТИС", ООО "Оптима", ООО "МК ТИС", ООО "ЦДМ", ООО "Мед-альянс" и ООО "Интер-мед". СК возбудил уголовное дело по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции")

Следствие предполагало, что организации вступили в картельный сговор для создания видимости конкурентных торгов и обеспечения минимального снижения первоначальной цены госконтрактов на поставку медицинского оборудования, а также подозревало, что в сговоре также участвовали и сотрудники Томской областной клинической больницы, Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и администрации Томской области.