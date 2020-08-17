Для бюджетников в пострадавшем от наводнения Тулуне власти в августе введут 100 квартир

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области в августе подготовят 100 квартир для работников бюджетной сферы в пострадавшем от паводков в прошлом году городе Тулуне, сообщил в понедельник врио губернатора Игорь Кобзев в эфире телеканала НТВ.

"Мы в августе <...> вводим <...> 100 квартир, которые, в первую очередь, пойдут для бюджетных работников - для учителей и медицинских работников", - сказал он.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.