Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Сибирский федеральный университет в Красноярске провел в 2014-2019 годах почти половину закупок, связанных с объектами капитального строительства, на неконкурентной основе, говорится в отчете Счетной палаты РФ. Общая сумма этих закупок превысила 4,4 млрд рублей.

По данным ведомства, бюджетные ассигнования на капитальные вложения в 2015-2019 годах составили по федеральной программе "Развитие образования 2016-2020 годы" 395 млн рублей, в рамках госпрограммы "Развитие образования" - 7,1 млрд рублей, в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" - 500 млн рублей, а также в рамках нацпроекта "Образование" - 1,3 млрд рублей.

"В целях осуществления капитальных вложений университетом в период 2014-2019 годов в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ осуществлено 122 закупки с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов 9,04 млрд рублей. При этом около 47% общего количества закупок на общую сумму 4,41 млрд рублей проведено университетом на неконкурентной основе", - говорится в документе.

В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы в СФУ велось строительство студенческого городка, многофункционального комплекса, общежитий, медицинского центра деревни Универсиады, реконструкция аварийного учебно-лабораторного корпуса. Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения. Так, реконструкция лабораторного корпуса проводилась с задержкой на 16 месяцев, но университет не направил подрядчику требований об уплате пени.

Информацию о результатах проверки направят в сам университет, Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу, в Совет Федерации и Госдуму, а также в профильные министерства.

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России.