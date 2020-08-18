Власти Алтая считают, что турпоток в этом году вырастет на 5-10% благодаря кешбэку за туры

ТАСС, 18 августа. Количество туристов, посетивших Республику Алтай, несмотря на пандемию и трехмесячный простой турбизнеса, может вырасти в этом году на 5-10% благодаря программе возврата части средств на турпутевки по сравнению с прошлым годом, когда регион посетили более 2 млн 171 тыс. человек, сообщили в ответе на запрос ТАСС в министерстве природных ресурсов, экологии и туризма региона.

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, возврат составит от 5 до 15 тыс. рублей. Программа заработает в курортных регионах с 1 октября, в остальных - с 15 августа. На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 млрд рублей. По наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

"Республика Алтай вошла в отдельный список субъектов РФ, которым кешбэк будет выплачиваться по турам, реализованным с 1 октября по 20 декабря. Туристический поток в Республику Алтай с приходом холодов идет на спад примерно в это же время - с октября по конец декабря. В связи с тем, что самые активные месяцы турбизнес простаивал, продление сезона за счет туристического кешбэка позволит турбизнесу проработать как раз до конца года. В связи с этим (есть) вероятность, что уровень турпотока (будет) не ниже прошлогоднего и увеличится примерно на 5-10%", - сообщили в министерстве.

По словам председателя Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяны Зяблицкой, уже сегодня рост турпотока в активных и экскурсионных турах увеличился по сравнению с таким же периодом прошлого года примерно на 40%. Она отметила, что турпоток сейчас настолько высокий, что иногда сложно найти места для групп на базах. У большой части баз, как и в прошлом году, на июль и август очень высокая загрузка. Зяблицкая отметила, что делать прогнозы по прибыли пока преждевременно.

"Мы были в простое три месяца, а постоянные затраты все равно были, плюс кредитная нагрузка - хотя нам оплату кредита отложили, но его все равно придется платить. Мы прикинули - чтобы нам выйти (на нормальный финансовый режим работы) нам нужно активно поработать в сентябре", - пояснила руководитель туристической ассоциации.

Туризм - одно из основных направлений экономики в Горном Алтае, он позволяет развивать и другие сферы - транспортную, торговую, сельское хозяйство. Более 2 млн туристов посещают Республику Алтай ежегодно.