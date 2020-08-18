Возводимый в иркутском Тулуне инфекционный корпус начнет принимать пациентов с 1 сентября

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Медицинское оборудование в полном объеме поступило в пострадавший от паводка летом 2019 года город Тулун Иркутской области для инфекционного корпуса городской больницы, который строится в социальном партнерстве со Сбербанком. Прием пациентов начнется с 1 сентября, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона по итогам поездки в Тулун председателя правления банка Германа Грефа.

"Участники рабочей поездки отметили, что работы находятся на завершающем этапе готовности, ведется работа по подключению к инженерным сетям. Медицинское оборудование получено в полном объеме. Объект будет сдан через две недели, и с 1 сентября пациенты смогут получать необходимую помощь в инфекционном отделении Тулунской городской больницы", - говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы Сбербанка уточняется, что для объекта поступило 180 единиц оборудования, в том числе аппарат компьютерной томографии. Министерство здравоохранения Иркутской области разработало штатное расписание для больницы.

Инфекционный корпус строится по модульной технологии в соответствии с международными и российскими требованиями к объектам медицинского назначения. На данный момент смонтированы все 116 проектных модулей. Объект возведен в рекордные сроки - с начала строительства прошло всего пять месяцев. Подобных медицинских сооружений в Иркутской области еще не было.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун, где было повреждено, в том числе, здание инфекционного отделения городской больницы.