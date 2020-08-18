В Эвенкийском районе Красноярского края из-за пожарной опасности в лесах ввели режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Режим ЧС введен из-за пожарной опасности в лесах Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Об этом во вторник сообщило региональное агентство ГО и ЧС.

До этого в августе режим ЧС был введен в лесах двух районов: Кежемского и Богучанского. По оперативной информации регионального Лесопожарного центра на 11:00 (07:00 мск) вторника, на территории края действуют 69 лесных пожаров на площади 30,1 тыс. га. Горит тайга в северных районах - Богучанском, Мотыгинском, Кежемском, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском и Северо-Енисейском.

"В связи со сложной лесопожарной обстановкой режим чрезвычайной ситуации в лесах введен на территории Эвенкийского муниципального района. На время действия режима ЧС жителям района запрещено посещение лесов, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах", - сообщили в агентстве.

По данным министерства лесного хозяйства края, угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 935 человек, задействовано 79 единиц техники. Локализовано пять возгораний на площади 2,5 тыс. га. В Богучанском районе на тушении крупных пожаров работает вертолет МИ-8МТВ с водосливным устройством. Там же специалисты федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" проводят взрывные работы для прокладки минерализованных полос.

По предварительным данным, большинство пожаров возникло из-за сухих гроз.