К рассмотрению по существу дела бывшего и. о. замглавы Хакасии суд приступит 21 августа

ТАСС, 18 августа. Абаканский городской суд 21 августа приступит к рассмотрению по существу дела бывшего и. о. заместителя главы Хакасии - министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

"21 августа состоится первое судебное заседания по рассмотрению дела по существу", - сказал представитель суда, добавив, что арест Новикова продлен до 3 февраля.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Новиков потребовал не менее 12 млн рублей за покровительство деятельности фирмы при редакции контракта, заключенного на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Он был задержан 17 апреля в момент получения части этой суммы в размере 2 млн руб. В рамках следствия имущество чиновника на сумму порядка 27 млн рублей было арестовано.

На следующий день после задержания ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6. ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу до 16 июня, затем арест был продлен до 18 августа. 20 апреля глава региона Валентин Коновалов заявил об отстранении Новикова от занимаемых должностей.