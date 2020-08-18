В Кемеровской области танкисты на учениях форсировали Томь по дну

ТАСС, 18 августа. Экипажи танков Т-72Б3 мотострелкового соединения Центрального военного округа преодолели под водой участок реки Томь глубиной до 5 м в ходе учений на полигоне Юргинский в Кемеровской области, сообщила во вторник пресс-служба округа.

"Механики-водители преодолевали водную преграду вплавь на БМП, а танкисты - по дну реки, ориентируясь по приборам и не допуская остановок и резких поворотов. Кроме того, военнослужащие отработали маневрирование на плаву, развороты и другие действия", - сообщили в пресс-службе.

Перед преодолением преграды механики-водители проверили герметичность военной техники, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее машине двигаться под водой.

"Помимо этого военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы отработали задачи по эвакуации бронетехники и личного состава из-под воды при возникновении нештатной ситуации с помощью плавающего транспортера (ПТС-2). При прохождении водной преграды военнослужащие экипируются индивидуальными аварийно-спасательными средствами и изолирующими противогазами, предназначенными для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления", - добавили в пресс-службе.

В учениях по преодолению водной преграды было задействовано около 40 единиц бронированной техники, в них приняли участие более 500 военнослужащих.