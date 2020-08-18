В Иркутской области стабилизируется ситуация с заражениями COVID-19

"Сейчас в регионе видим четкий тренд на снижение заболеваемости COVID-19. Данные по ситуации оперативный штаб публикует ежедневно, все цифры выверены, учет ведется в соответствии со всеми рекомендациями Минздрава. Конечно, от ограничений все устали. Но пока уровень заболеваемости заставляет нас их сохранять. Если стабилизация продолжится, будем на оперативном штабе рассматривать варианты смягчения ограничений", - сказал Кобзев.

По его словам, резкий рост числа заразившихся, который наблюдался в регионе в июне и июле, был связан с увеличением объемов тестирования на новый коронавирус и прибытием вахтовых рабочих. Тестирование проводят в 14 медицинских организациях области, которые за время пандемии сделали свыше 456 тыс. тестов. Приангарье вошло в число 15 регионов - лидеров по количеству выполненных тестов. Кобзев отметил, что ситуация с распространением инфекции "была бы гораздо хуже", если бы не ввели обязательную двухнедельную изоляцию прибывающих в регион, которых выявляли в аэропорту Иркутска и на автомобильных трассах.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области подтверждено 15 775 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 111 человек. В июне ежесуточный прирост заразившихся составлял более 200 человек. В регионе за время пандемии 12 926 человек выздоровели, 177 умерли. Иркутская область остается на первом месте в Сибирском федеральном округе по распространению нового коронавируса.

С 14 мая в Иркутской области начали снимать ограничения. Уже разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, фитнес-центров, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м, а также гостиниц, туристических баз и летних кафе. С 1 августа власти разрешили открыться заведениям общепита. Они должны соблюдать все меры безопасности, в том числе следовать требованию о наполняемости помещений не более чем на 50%. Под запретом остаются массовые мероприятия и работа ряда предприятий, в частности, бассейнов и кинотеатров. В регионе действует обязательный масочный режим.