Производитель топливной аппаратуры на Алтае в 2020 году увеличил производство на 121%

БАРНАУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) за первые семь месяцев 2020 года увеличил производство топливной аппаратуры на 121%. Больше производить стали и топливных систем для "Камазов", сообщил журналистам во вторник директор АЗПИ Виктор Герман.

Как сообщал ранее ТАСС, инновационные топливные системы Altay Common Rail System для двигателей рассчитаны под стандарт ЕВРО-5. Эта систему разработали на АЗПИ и производят с 2018 года.

"В этом году "Камаз" начал более интенсивно использовать нашу систему. Например, в этом году несмотря на все то, что творится в экономиках всех стран, прирост продаж за семь месяцев составил 137%, производство мы увеличили на 121%. В дальнейшем рост может превышать и эти цифры ежегодно", - сказал Герман.

Директор завода пояснил, что в этом году планируется произвести 7-8 тыс. современных топливных систем только для "Камаза". Как отмечают в пресс-службе правительства региона, также, АЗПИ поставляет продукцию в страны Африки, Европы, ближнего зарубежья.

АЗПИ - единственное предприятие в Восточной и Западной Сибири, выпускающее форсунки и распылители. На предприятии производят порядка 200 модификаций этих изделий, применяемых практически на всех отечественных и зарубежных дизельных двигателях. В 2015 году АЗПИ получил сертификат соответствия международному автомобильному стандарту и, тем самым, возможность поставлять в Германию топливоподающие системы высокого давления.