В Томской области потушили все лесные пожары

ТОМСК, 18 августа. /ТАСС/. Все лесные пожары, в том числе два крупных очага на площади 1,4 тыс. га, ликвидировали в Томской области, где ранее из-за сложной пожароопасной обстановки был введен режим ЧС, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации во вторник.

"В Томской области нет действующих лесных пожаров. За прошедшие сутки на территории региона ликвидировано два очага в Александровском и Бакчарском лесничествах на общей площади около 1,4 тыс. га. По условиям погоды в лесах установился низкий класс пожарной опасности - 2,4", - говорится в сообщении.

12 августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением обстановки с лесными пожарами - за пять дней площадь лесных пожаров выросла в четыре раза - до 2,1 тыс. га. Причина возникновения большинства лесных пожаров в области на тот момент - погодные условия: с начала августа наблюдался дефицит осадков, среднесуточная температура воздуха поднялась до отметки плюс 30 градусов и выше. В регион был направлен федеральный резерв сил "Авиалесоохраны". Спустя два дня в Томской области прошли дожди, которые помогли снизить класс пожароопасности до низкого и сократить площадь пожаров почти вдвое - до 1,1 тыс. га, а к обеду 17 августа возгорания в лесах на площади 1,4 тыс. га были локализованы.

В пресс-службе отметили, что в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки специалисты регионального ГУ МЧС и федерального резерва парашютно-десантной пожарной службы "Авиалесоохраны" покидают места тушения пожаров. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы более 240 человек.

Всего в этом году в лесах Томской области ликвидировано 174 лесных пожара на площади 6,9 тыс. га.