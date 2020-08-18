В центре Томска загорелся памятник федерального значения

ТОМСК, 18 августа. /ТАСС/. Пожар произошел во вторник днем в доме-памятнике на улице Никитина в центре Томска. По предварительны данным, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Возгорание на четвертом этаже заброшенного здания, работают 4 единицы техники. Сообщение было в 14:10 (10:10 мск), без пострадавших. Площадь пожара уточняется", - сказал собеседник агентства.

Заброшенное здание на улице Никитина, 8, в котором изначально располагалась духовная семинария, а затем - один из корпусов военно-командного училища связи, является памятником архитектуры федерального значения. Как сообщается на сайте Томской епархии, здание бывшей Томской духовной семинарии по улице Никитина - уникальный культурно-исторический памятник, связанный с трудами святителя Макария (Невского) и развитием духовного образования в Западной Сибири в XIX - начале XX вв.