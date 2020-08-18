Открытое горение в здании бывшего училища связи в центре Томска ликвидировали

ТОМСК, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 120 кв. метров в здании Томского высшего военного командного училища связи (ТВМИКУС) на улице Никитина в центре Томска, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что пожар произошел во вторник днем в доме-памятнике федерального значения на улице Никитина, 8, в котором изначально располагалась духовная семинария, а затем - один из корпусов военно-командного училища связи. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В 15:42 (11:42 мск) открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 120 кв. м. Идет проливка конструкций", - сообщили в пресс-службе.

По уточненным данным, загорелся не бывший корпус училища связи, который является домом-памятником, а соседний корпус, входящий в комплекс зданий ТВМИКУС на улице Никитина. Возгорание произошло на 4-м этаже, где горел мусор, и в чердачном помещении.