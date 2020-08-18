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Врио главы антикоррупционного отдела УМВД Барнаула задержали по делу о взятке

По данным следствия, 16 августа полицейский получил от бизнесмена 250 тыс. рублей

БАРНАУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае задержали за взятку врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД России по Барнаулу. Возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба СУ СК по региону.

"За взятку в крупном размере задержан врио начальника ОЭБ и ПК УМВД по Барнаулу. В отношении него возбуждено уголовное дело, он подозревается в преступлении, предусмотренном п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)", - сообщает пресс-служба.

По данным следствия, 16 августа полицейский через посредника получил 250 тыс. рублей от барнаульского предпринимателя за незаконные указания подчиненным о непривлечении бизнесмена к уголовной ответственности и возврате изъятого имущества. Преступление выявили сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователь готовит ходатайство в суд о заключении задержанного под стражу.

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